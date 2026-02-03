6 Şubat depremlerinin ardından tarihi eserler aslına dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay’da açıklamalarda bulundu. Restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bina’da konuşan Ersoy, hem yaşanan büyük yıkımı hem de 3 yılda yürütülen kültürel, tarihi ve restorasyon çalışmalarını detaylarıyla paylaştı.

Ersoy, deprem sonrası kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalara dikkat çekti. Bakanlık olarak tarih, kültür ve kimliği muhafaza etme sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Ersoy, bu bilinçle 11 ilde doğrudan sahaya inerek kültür varlıklarına yönelik detaylı tespit, tasnif, temizleme ve belgeleme işlemleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.