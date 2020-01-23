75'ten fazla kadının suçladığı Harvey Weinstein ilk kez hakim karşısında

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan ve müebbet hapis istemiyle yargılandığı kamu davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein'i "cinsel saldırgan" olarak niteledi.

Hast, ünlü yapımcının sektördeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturduğunu söyledi.

Savcı Hast, açılış konuşmasında jüri üyelerine seslendi ve "Karşınızda oturan adam sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden değil. O bir tecavüzcüydü. Eğlence sektöründeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu… Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da, her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı" dedi.

67 yaşındaki Weinstein kendisine yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarını reddediyor.

Weinstein'in avukatları ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Weinstein ve savunma avukatı Donna Rotunno

Weinstein'in ifade vermesi beklenmeyen davanın mart ayında sonuçlanması öngörülüyor.



Bugüne kadar aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel saldırı ve taciz suçlamasında bulundu.