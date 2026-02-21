76. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü Sarı Zarflar kazandı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı ödülünü İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in ise başrolünde oynadığı Sarı Zarflar kazandı.

Berlinale Jüri Büyük Ödülü ise Emin Alper'in Kurtuluş filmine verildi.

SARI ZARFLAR FİLMİNİN KONUSU



Sarı Zarflar filminde Özgü Namal (Derya) ve Tansu Biçer (Aziz) başrolleri paylaşıyor. Film, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte idealleri ve hayatta kalma arzusu arasında sıkışan yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.



ÖZGÜ NAMAL'IN SÖZLERİ SÖYLEŞİYE DAMGA VURMUŞTU

Çekimleri Berlin ve Hamburg'ta yapılan Sarı Zarflar filmindeki performansıyla "en iyi oyuncu performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterilen Namal, festival kapsamında gerçekleşen söyleşiye damga vurmuştu.

Berlin'deki söyleşide kendisine yöneltilen "Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu ilk olarak soruyu düzeltti.

"BU TÜRKİYE'DE ÇEKİLEMEYEN BİR İŞ DEĞİL, TERCİH"

"Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil" diyen Namal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden.”