77. Altın Küre Ödülleri'nde Beyonce ve Jay-Z sürprizi

Dünyanın en ünlü şarkıcıların Beyonce ve eşi Jay-Z, 77. Altın Küre Ödülleri’ne sürpriz bir şekilde katıldı.



Ünlü çift, 2020 Altın Küre Ödülleri’nin kırmızı halısında yürümedi, ancak kırmızı halı sonrasında törene katıldı.



Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekleştirilen ödül törenine çiftin neden geç gittiği ve kırmızı halıdan geçmediği bilinmiyor.



Beyonce, Aslan Kral (The Lion King) filmi için bestelediği Spirit şarkısıyla En İyi Orijinaş Şarkı dalında Altın Küre’ye aday gösterilen isimler arasındaydı. Ancak ödül, Rocketman filmi için Bernie Taupin’in sözlerini yazdığı, Elton John’un bestelediği I’m Gonna Love Me Again adlı şarkıya verildi.



KIYAFETE TAM NOT

Kırmızı halıda görüntü vermeyen Beyonce, TV’den canlı yayınlanan ödül töreninde sık sık kameraya yansıdı. Beyonce, etek kısmı siyah, bedeni ve kolları altın rengi olan gösterişli kıyafetini Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle tamamladığı stili ile beğeni topladı.