77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması, bu yıl 77'nci kez düzenlendi. Çağdaş sanat üretimini destekleyen yarışmaya 783 eser başvurdu.

Yarışmaya başvuran eserler, yetkin isimlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Yarışmanın seçici kurulunda; Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Turhan Çetin, Seramik Sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Mustafa Orkun Müftüoğlu, Maltepe Üniversitesinden Dr. H. Erkan Özdilek ile Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen de Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer aldı.

12 ESER BAŞARI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Değerlendirme sonucunda “Resim”, “Heykel”, “Özgün Baskı Resim” ve “Seramik” kategorilerinin her birinden üçer eser olmak üzere toplam 12 eser başarı ödülüne, 39 eser ise sergilenmeye layık görüldü.

Yarışmanın "Resim" kategorisinde Derya Yılmaz (Bir Yaz Günü), Emre Çalış (Yapay Ağırlık) ve Salih Çakar (Göç); "Heykel" kategorisinde Doğan Karakılıç (Dokunuş), Soner Özdemir (Cehalet Mutluluktur) ve Yıldız Özer (Kayıp Siluetler); “Özgün Baskı Resim” kategorisinde Beyza Özbay (Köklerin Sınırında), Mehmet Paşalı (Ütopya II) ve Zehra Çiçek (Donmuş Hafıza); “Seramik” kategorisinde ise Emre Can (Zaman Eğrisi), Selim Çınar (İçimdeki Mavi) ve Sıla Berfin Ercan (Kelâm-ı Zehir) eserleriyle başarı ödülü aldı.

TOPLAMDA 1 MİLYON 125 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Başarı ödülüne layık görülen sanatçıların her biri 45 bin lira ve başarı belgesi ile sergide yer alacak eser sahipleri ise 15 bin lira ve katılım belgesi alacak. Yarışma kapsamında toplam 1 milyon 125 bin lira para ödülü verilecek.

51 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışmasının seçici kurulunca belirlenen toplam 51 eser de yarışma kapsamında düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi açılış tarihleri ve ödül törenine ilişkin program daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.