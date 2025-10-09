8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti, okul geçici olarak kapatıldı

Polis ekipleri, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 sularında Ferndale'deki Penrhys İlkokulu'na gelen bir ihbar üzerine okula intikal etti. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "8 yaşındaki bir kız çocuğunun ani ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili şüpheli bir durum bulunmamaktadır. Soruşturma, adli tabip adına yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.



Olayın ardından okul yönetimi, perşembe günü okulu kapatma kararı aldı.



