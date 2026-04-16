‘’HİSLERİNİ İFADE ETME BİÇİMLERİ FARKLI''

Sendromun sık görülen belirtilerine de değinen Dr. Shırolu, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bu bireylerde en belirgin farklılık, sosyal iletişim alanında ortaya çıkıyor. Günlük yaşamda çoğumuzun farkında bile olmadan kullandığı beceriler (bir yüz ifadesinden duyguyu sezmek, sohbetin akışına uygun karşılık vermek ya da ima edilen anlamı yakalamak) Asperger özellikleri olan bireyler için daha bilinçli bir çaba gerektirebiliyor. Bu durum, onların ilgisiz ya da mesafeli oldukları anlamına gelmiyor. Aksine, çoğu zaman duygularını oldukça derin yaşıyorlar ancak hislerini ifade etme ve başkalarının duygusal ipuçlarını yorumlama biçimleri farklılık gösteriyor.''

Uzman isme göre, toplumda sık karşılaşılan yanlış inanışlardan biri de Asperger özelliklerinin empati eksikliğiyle eşitlenmesi. Çünkü burada eksik olan empati değil, empatiyi ifade etme biçimi.

Dr. Shırolu, ''Duyguları anlamak ile bu duygulara uygun sosyal tepkiyi vermek her zaman aynı şey değil. Asperger profiline sahip bireyler, çoğu zaman duyguları hissederler ancak bunu beklenen sosyal kalıplar içinde göstermekte zorlanabilirler'' dedi.

DOĞRU DESTEKLE ÜRETKENLİK MÜMKÜN

Asperger sendromuna sahip bireylerde görülen bir diğer yaygın semptom da, belirli alanlara yoğun ve derin bir ilgi geliştirmeleri. Dr. Shırolu, bu odaklanmanın uygun şekilde desteklendiğinde önemli bir üretkenliğe dönüşebileceğini vurguladı.

Öte yandan Asperger sendromu taşıyan bireyler, günlük akışın ani değişmesi ya da belirsizlik halinde daha kaygılı bir yapıya bürünebiliyor. Bu durum çoğu zaman ''esneksizlik'' olarak yorumlansa da, aslında zihnin düzen arayışının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor.