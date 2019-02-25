91. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) ödüller, sahne performansları ve kırmızı halı kostümleri kadar zengin akşam yemeği menüsü de dikkat çekti.



Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen Oscar gecesinde 30 bin tabak yemek servis edildi. Mutfakta 300 şefin çalıştığı gecede 600 garson hizmet verdi. 30 ila 35 farklı yemek çeşidi hazırlandı.



Ünlü şef Wolfgang Puck’ın mutfaktaki liderliğinde hazırlanan Oscar menüleri için 240 kilo Japon usulü Miyazaki wagyu sığır eti, 15 kilo havyar, 250 ıstakoz, yaklaşık 175 kilo ton balığı kullanıldı.

ALİ NAZİK OSCAR SOFRASINDA

Oscar menüsünde Osmanlı mutfağından tatlara da yer verildi. Üç yıldır şef Wolfgang Puck ile Oscar mutfağında çalışan ve geçen yıl Oscar konukları için Adana kebap hazırlayan şef Yiğit Mirzaoğlu, bu yıl menüde Antep mutfağından Ali Nazik, Ege’den levrek marin ve deniz börülcesi, tatlı olarak da Osmanlı usulü nar şerbeti ile kadayıfla servis edilecek damla sakızlı muhallebi servis etti.