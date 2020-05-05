Aamir Khan: Yardımı yapan kişi ben değilim

Dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan, corona virüs döneminde un paketleri içinde yapılan para yardımının kendisine ait olmadığını açıkladı.

"YANLIŞ BİR HİKAYE"

Bollywood yıldızı Twitter hesabından durumu "Arkadaşlar ben paraları un paketlerinin içine koyan kişi değilim. Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor. Güvende kalın. Sevgiler" diyerek netleştirdi.





NE OLMUŞTU?



Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara kişi başı 1 kilogram un dağıtılacağı duyurulmuş, yardım sadece un olduğu için pek çok insan destek almaya gelmemişti. Ancak bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi’yi (1375 TL) un paketlerinin içinde buldu. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren konu için “Gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. Yardımın ünlü oyuncu Aamir Khan tarafından yapıldığı magazin manşetlerinde yer aldı.

Guys, I am not the person putting money in wheat bags. Its either a fake story completely, or Robin Hood doesn't want to reveal himself!

Stay safe.

Love.

a. — Aamir Khan (@aamir_khan) May 4, 2020

AAMIR KHAN KİMDİR?



Aamir Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Hindistan'ın Bombay şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası yapımcı ve amcası yönetmen olan Aamir Khan'ın yakın akrabaları da Hint film sektöründe yer almaktadır.



Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır. Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.



Khan ilk okula J.B. Petit Okulu'unda başlamış sonra Bandra'da St. Anne Lisesi'nde 8. sınıfa kadar devam etmiş, 9. ve 10.sınıfı Mahim'de Bombay İskoç Okulu'unda okumuştur. Eyalet şampiyonasında tenis oynamıştır, hatta eğitim hayatından daha başarılı olmuştur.



Khan çocukluğunu babasının yapımcılığını yaptığı filmlerin başarısızlığı sebebiyle yaşadığı finansal problemler sebebiyle "zorlu bir dönem" olarak tanımlamaktadır; "günde en az 30 kez kredi ödemeleri için aranıyorduk." diyen Khan o günlerde okul taksitlerinin ödenememesi riski ile karşı karşıyaydı.



On altı yaşında okul arkadaşı Aditya Bhattacharya'nın yönetmenliğini yaptığı Paranoia (Paranoya) adlı 40 dakikalık sessiz sinema film çalışmalarına katıldı. Film Aditya Bhattacharya'nın yakını film yapımcısı Shriram Lagoo tarafından bir kaç bin Rupi olarak finanse edildi.



Khan'ın ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı, sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. Bu sebeple Paranoia (Paranoya) 'nın çekimleri gizli sürdürülüyordu.



Bu film tecrübesi onu sinema kariyerinde devam etmesi için yüreklendirmişti.



Liseyi bitirdikten sonra ailesinin itirazlarına rağmen yüksek okula devam etmemiş bunun yerine amcası Nasir Hussain'in iki Hint filmi Manzil Manzil (1984) ve Zabardast (1985) filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.