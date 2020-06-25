ABD'de corona virüs mağazası açıldı

ABD'de, corona virüs (Covid-19) salgını günlerinde insanların salgından korunmak için ihtiyaçları olan her şeyi tek bir yerde bulabilecekleri bir mağaza açıldı. Florida eyaletinin Miami şehrinde Aventura Alışveriş Merkezi'nde açılan "COVID-19 Essential" adlı mağazada kişiye özel maske yapımından çeşitli dezenfektanlara, müşterilerin salgın sürerken kullanmaları gereken tüm ürünler bulunuyor.



Mağazanın kurucusu COVID-19 Essential'ı şu sözlerle anlattı: "Covid-19'a dair ne varsa, bizde var. Talep ortada, herkes maske ve dezenfektan arıyor."

Mağazaya girildiğinde müşteriler bir taramadan geçerek vücut ısıları, maske takıp takmadıkları kontrol ediliyor.



Mağazada, kişiye özel tasarlanmış termometreler, maskeler, eldivenler, temassız kapı açıcılar, telefon temizleyiciler ve çok sayıda dezenfektan bulunuyor. Müşteriler yıkanabilir kumaştan maskeleri alıp istedikleri desenle ve yazıyla süsleyebiliyorlar.



Müşteriler açılan Covid-19 mağazasını bir 'oyuncak dükkânı' gibi gördüklerini ama yeni gerçekliğe alışmaları gerektiğini anlattı.