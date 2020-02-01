ABD'de Super Bowl için geri sayım başladı

Amerikan futbolu ligi NFL’in şampiyonluk maçı olan Super Bowl’un bu sene 54’üncüsü gerçekleşecek. Final maçı, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30’da oynanacak. Miami Gardens’taki Hard Rock Stadı’nda oynanacak dev müsabaka, Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers takımlarını karşı karşıya getirecek. Dünyanın ticari açıdan en büyük spor karşılaşması olan ve milyarlarca dolarlık ekonomisiyle dikkati çeken Super Bowl bu sene de rakamlarıyla öne çıkıyor.



60 SANİYE 10 MİLYON DOLAR



Super Bowl’un TV canlı yayınına bu yıl 30 saniyelik reklam vermek isteyenler, 5.6 milyon doları gözden çıkardı. 60 saniyelik reklam için ise en az 10 milyon dolar ödeniyor. Yeme-içmede de rekorların kırıldığı Super Bowl gününde, araştırmaya göre kişi başı ortalama 69 dolarlık gıda harcaması yapılıyor.

EVDE PARTİ 174 DOLAR



Evinde Super Bowl partisi verenler için bu rakam 174 dolara çıkıyor. Aynı araştırmaya göre, partiye katılanların yüzde 19’u ertesi gün işine gidemiyor.



DRONE UÇURANA CEZA UYGULAMASI



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Super Bowl gününde Florida’daki uçuşlara kısıtlama getirdi. 56 km çapında bir alan ‘Drone’suz bölge’ ilan edildi, müsabaka öncesi ve esnasında bölgede drone uçuranlara 30 bin dolar para cezası verileceği duyuruldu.

Super Bowl öncesi Müzik Festivali'nde sahneye çıkan isimlerler biri de Snoop Dogg oldu

TRUMP DA REKLAM VERDİ



ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan futbolunun dev finaline reklam verenler arasında yer aldı. Trump 30 saniyelik reklam filminde, kendi yönetiminde ülkeyi daha müreffeh ve daha güvenli bir hale getirdiğini savundu. 60 saniyeyi bulan iki reklam, ABD Başkanı’na 10 milyon dolara mal oldu.



KOBE ANISINA ŞARKI



Super Bowl’un devre arası şovunda Jennifer Lopez ve Shakira sahneye çıkacak. 26 Ocak’ta düşen helikopterde ölen NBA yıldızı Kobe Bryant’ın da anılacağı etkinliğin basın toplantısı önceki gece yapıldı. Jennifer Lopez’in kristal futbol topu, Shakira’nın ise eskimiş Guns N’ Roses tişörtü geceye damga vurdu.

TEK KİŞİDEN MİLYONLUK BAHİS



Super Bowl için tam bir bahis çılgınlığı yaşanıyor. San Francisco 49ers için 1 milyon dolarlık bahis oynayan mobilyacı Jim Mack’in, iki adet 500’er binlik kuponu ifşa edildi.

HASTA KÖPEK İÇİN 6 MİLYON DOLAR



Araba aksesuarları imalatçısı bir şirkette CEO olan David MacNeill’ın, kalbinde tümör tespit edilen 7 yaşındaki köpeğinin yaşama şansının yüzde 1 olduğu belirtildi. Ama veterinerler, Golden Retriever cinsi köpeği mucizevi şekilde hayatta tutmayı başardı. MacNeill, hayvan hastanesini onore etmek için Super Bowl’a 6 milyon dolar karşılığında 32 saniyelik reklam verdi.

ÇİFTE HEYECAN



Jamaika Kadın Futbol Takımı’nın oyuncusu Cheyna Matthews, Super Bowl günü iki heyecanı birlikte yaşayacak. Cheyna, Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde Kanada maçına çıkarken, eşi Jordan Matthews ise San Francisco 49ers formasıyla aynı gün Super Bowl’da boy gösterecek.



SAHTE ÜRÜN OPERASYONU



Super Bowl, karaborsacılar için de büyük bir fırsat anlamına geliyor. Lisanslı olmayan ürünler için düzenlenen operasyonda ele geçen 176 bin parça sahte ürünün piyasa değerinin 123 milyon dolar olduğu belirtildi.