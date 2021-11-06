ABD'de Travis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzik festivalinin açılış gecesinde sahne alan Travis Scott konserinde izdiham çıktı. Amerikan medyası, olayda en az sekiz kişinin öldüğünü belirtti. İzdiham nedeniyle çok sayıda kişi de yaralandı.

Haberler - NTV 06.11.2021 - 10:18 | Son Güncelleme : 06.11.2021 - 10:25

ABD'de Travis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölü

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen  Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde  binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru 'sıkıştırıldığını' ve panik yaşandığını belirtti ancak festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı yönünde iddialar da var.

Bazı kaynaklarda yaralananlar arasında 10'lu yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtilirken en az 8 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.

Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.

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