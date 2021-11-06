ABD'de Travis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölü

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru 'sıkıştırıldığını' ve panik yaşandığını belirtti ancak festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı yönünde iddialar da var.

Bazı kaynaklarda yaralananlar arasında 10'lu yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtilirken en az 8 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.



Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.