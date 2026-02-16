ABD'li ünlü oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti

Oscar ödüllü 95 yaşındaki oyuncu Robert Duvall'in hayatını kaybettiği eşi tarafından açıklandı.



Açıklamada, Duvall’ın evinde huzur içinde hayatını kaybettiği belirtildi.



70 yılı aşan bir kariyere sahip olan Robert Duvall, The Godfather, Apocalypse Now, Tender Mercies, Great Santini gibi filmlerle hafızalara kazındı.



Hayatı boyunca 7 kez Oscar'a aday gösterilen Duvall, 1984'te “Tender Mercies” filmindeki başrolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü almaya hak kazandı.