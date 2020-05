ABD'li yıldız John Cusack'e polis şiddeti

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde ünlü Hollywood yıldızı John Cusack da polis şiddetine maruz kaldı. Chicago'daki gösterilerden polis Cusack'ın bisikletine vurup, müdahele etti.



Polisin copuyla bisikletine vurduğunu söyleyen ünlü yıldız, o anları telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.



Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”