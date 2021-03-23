Açelya Elmas kimdir? (Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas kaç yaşında ve nereli?)

4 kez kanseri yenen Açelya Elmas 2 kez ilik nakli oldu.

Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı.

AÇELYA ELMAS KİMDİR?

Açelya Elmas 25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu olan Açelya Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nden mezun olmuştur. Açelya Elmas, oyuncu Naz Elmas’ın ablasıdır.



Açelya Elmas konservatuvarda 2 yıl opera ve şan eğitimi, 4 yıl müzikal eğitimi almıştır. Açelya Elmas konservatuvarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde rol almıştır. 2000’li yıllarda Taksim Sanat Evi’nde ve Fransız sokağında sahne almaya devam etmiştir.

Açelya Elmas, 5 sene boyunca Kick Boks ve halter üzerinde çalışıp silah kullanmayı ve kılıç kullanmayı öğrenmiştir. Aynı zamanda dalış yapan başarılı oyuncu birçok alanda kendini geliştirmiştir.

2003 yılından beri dört kez lenf kanseri teşhisi konulan ve tedavi gören Açelya Elmas, iki kez ilik nakli ameliyatı geçirdi. 2013 yılında Kedi Özlendi isimli romantic komedi türündeki filmde rol almıştır. 2016 yılında Hangimiz Sevmedik adlı dizide Şevval karakterini canlandırmıştır.



Açelya Elmas, 2016 yılında Sevabın Hazır Mı? adlı ilk single albümünü çıkardı.

AÇELYA ELMAS’IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2018 - Yalnız Hayaller Kaldı (Sinema Filmi)

2017 - Bordo Bereliler Suriye / Zuhal (Sinema Filmi)

2016 - Hangimiz Sevmedik / Şevval (TV Dizisi)

2015 - Sessiz Yalanlar / Birgül (TV Filmi)

2014 - Mazlum Kuzey / İnsan Kaynakları Müdürü (Sinema Filmi)

2014 - Birleşen Gönüller /Seda (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Karagül / Elif (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş / Zeynep (Sinema Filmi)

2013 - Kedi Özledi / Ebru (Sinema Filmi)

2012 - Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2010 - Nene Hatun / Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 - 2013 - Lale Devri / Ece (TV Dizisi)

2009 - Kanımdaki Barut / Selma (Sinema Filmi)

2007 - Kuzey Rüzgarı / Aylin (TV Dizisi)

2007 - Kara İnci / Şantinenka (TV Dizisi)

2006 - Karınca Yuvası / Konuk Oyuncu (TV Dizisi)

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında / Ceyda (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası / Cemile (TV Dizisi)

2003 - Kirve / Ceylan (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim / Burcu Sezgin (TV Dizisi)

2002 - Cabbar / Jale (TV Dizisi)

2001 - Sultan (TV Dizisi)

2001 - Nisan Yağmuru / Rüya (TV Dizisi)

2000 - Gittiğin O Gün / Aynur (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü / Melis (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Deli Yürek / Gonca (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam / Melis (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar / Melek (TV Dizisi)