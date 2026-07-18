Acil ameliyat olacağını söylemişti. Yavuz Bingöl'den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl , dün yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya konserini iptal etmek zorunda kaldığını ve acil ameliyat olması gerektiğini söylemişti.

61 yaşındaki Bingöl, paylaşımında "Sevgili Malatyalı hemşerilerim. Sağlık nedenleriyle yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor. Doktor da uçağa binmeme izin vermedi'' ifadelerini kullanmıştı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Bugün yeni bir paylaşım yapan Bingöl, hem hastalığından bahsetti hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Çektiği videodan sonra çok sayıda kişinin kendisini aradığını söyleyen Bingöl, “Çok şükür, önemli bir şeyim yok. Sadece safra kesemde bir problem var. Onu da ay sonu ya da ağustos başı gibi ameliyatla aldıracağım. Ama çok önemli bir şeyim yok” dedi.