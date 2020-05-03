Acun Ilıcalı: Ersin’in ailesinden talep geldi

Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu ve Survivor yarışmacısı Ersin Korkut'un ailesinden köpeğinin ölüm haberinin söylenmesi yönünde bir talep geldiğini ifade etti.

03.05.2020 - 17:07

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Acun Ilıcalı’dan, Ersin Korkut’un çok sevdiği ancak yarışma sırasında ölen köpeği Mes hakkında açıklama yaptı.

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında salı günü konsey toplantısında ünlüler takımından Survivor Ersin’e köpeği Mes’in öldüğünü söyleyecek.

Ilıcalı, “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. Köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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