Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Olay perşembe akşamı, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu yakasında yaşandı. TV8'in sahibi Ilıcalı'nın kullandığı araç, O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ise hurdaya döndü.
Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı’dan kaza açıklaması
Yaşam
Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki gün İstanbul’da otomobiliyle seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarparak duran araçtan yara almadan kurtulan Ilıcalı, kazayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Olay perşembe akşamı, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu yakasında yaşandı. TV8'in sahibi Ilıcalı'nın kullandığı araç, O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ise hurdaya döndü.