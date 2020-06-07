Acun Ilıcalı'yı Bebek'te görenler sosyal mesafe kuralını unuttu

07.06.2020 - 15:02
Corona virüs salgını nedeniyle Survivor 2020'nin çekimlerinin yapıldığı Dominik'te uzun bir süre kalan ve Türkiye'ye dönemeyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sessiz sedasız ülkeye döndü.
'SOSYAL MESAFE' UYARISI YAPTI
Önceki gün Bebek sahilinde motosikletiyle gezintiye çıkan Acun Ilıcalı'yı gören sevenleri ünlü televizyoncuyla fotoğraf çekmek sosyal mesafe kurallarına uymayarak adeta birbirleriyle yarıştı.
Hayranlarıyla tek tek sohbet eden Ilıcalı ise corona virüs nedeniyle sık sık 'sosyal mesafe' uyarısında bulundu.