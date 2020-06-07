Acun Ilıcalı'yı Bebek'te görenler sosyal mesafe kuralını unuttu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin çekimleri için bulunduğu Dominik'ten döndü. Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'den uzun bir süre uzak kalan Ilıcalı'yı Bebek'te görenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak konuşmak istedi.

07.06.2020 - 15:02

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Corona virüs salgını nedeniyle Survivor 2020'nin çekimlerinin yapıldığı Dominik'te uzun bir süre kalan ve Türkiye'ye dönemeyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sessiz sedasız ülkeye döndü. 

'SOSYAL MESAFE' UYARISI YAPTI

Önceki gün Bebek sahilinde motosikletiyle gezintiye çıkan Acun Ilıcalı'yı gören sevenleri ünlü televizyoncuyla fotoğraf çekmek sosyal mesafe kurallarına uymayarak adeta birbirleriyle yarıştı. 

Hayranlarıyla tek tek sohbet eden Ilıcalı ise corona virüs nedeniyle sık sık 'sosyal mesafe' uyarısında bulundu.

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