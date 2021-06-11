Ada Masalı’ndan merak uyandıran afiş

Yaz sezonuna damga vuracak yılın çifti Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u bir araya getiren, tanıtımlarıyla şimdiden çok konuşulan ‘Ada Masalı’ için geri sayım başladı. 15 Haziran Salı akşamı Star’da ekranında gelecek olan dizinin afişi bugün seyircinin beğenisine sunuldu. Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Özge Demirtel, Rami Narin, Cem Anıl Kenar ve Beril Pozam’ı buluşturan afiş, sımsıcak bir hikâyenin sinyallerini verirdi.



Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.



AFİŞ

‘Ada Masalı’, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da…

ADA MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI