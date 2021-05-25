Ada Masalı’nın yayın günü belli oldu

Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın yayın günü belli oldu. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’, 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da ekrana gelecek.

25.05.2021 - 17:25

Ada Masalı’nın yayın günü belli oldu

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Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında

Star'ın yeni dizisi Ada Masalı için oyuncular okuma provasında

Sımsıcak hikayesiyle yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan ‘Ada Masalı’ için geri sayım başladı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’, romantik atmosferiyle de herkesi ekran başına kilitleyecek. 

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

ADA MASALI'NDAN İLK TANITIM

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