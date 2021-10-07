, Lezzet i'ne hazır

’da bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Lezzet i öncesi kentteki kasap ve kebapçılarda denetimler tamamlandı.

Haberler - İHA 07.10.2021 - 11:07

Adana, Lezzet Festivali'ne hazır

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Bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta “Coğrafya lezzettir” temasıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Lezzet i heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler, festivalin işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene pandemi nedeniyle online düzenlenen festivale bu sene yerli ve yabancı yaklaşık 300 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor. öncesi Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur’un öncülüğünde oluşturulan ekipler, kentteki kasap ve kebapçılarda denetim gerçekleştirdi. Başta etleri denetleyen ekipler, salata yapılan bölümlerde de inceleme yaptı. İncelemelerde ise herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ nedeniyle çok heyecanlıyız. Tüm esnafımız hazır, hiçbir eksik yok. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Etlerimizin hepsi vatandaşların gözü önünde olacak. 7 bölgede denetimlerimizi gerçekleştirdik. Çok şükür hiçbir uygunsuzluk yok. Herkesi ’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Orijinal kebabı hakkında da bilgiler veren Yağmur, “Ete, balığa ve tavuğa sadece tuz atılmalı. Tuzdan başka bir şey girmemeli. Vatandaşlar baharatlarını kendileri atmalı. Vatandaş et yediğini bilmeli. Diğer baharatlar içerisine girdiği zaman etin tadını bastırıyor” dedi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık ve kasaplık yapan Bedrettin Bakırhan ise denetimlerden memnun olduğunu belirterek, “Hazırlıklarımızı yaptık. Günlerdir hazırlanıyoruz. Tüm vatandaşları ’ya bekliyoruz. Gelsinler ve lezzetleri tatsınlar. 'da kebaba sadece tuz eklenir, tuz harici başka bir şey girmez ete. Etine güvenen usta, tuz harici bir şey koymaz” şeklinde konuştu.

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