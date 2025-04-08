Adıyaman'da çizgili sırtlan görüldü

Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi. Köylüler tarafından görüntülen sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu.

Adıyaman'da çizgili sırtlan görüldü

merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'ne inen bir sırtlan köylüler tarafından görüldü.

Köy yerinde çizgili sırtlanla karşılaşanlar durumu kameralarıyla görüntüledi.

Adıyaman'da çizgili sırtlan görüldü - 1 Çizgili sırtlan

BİR SÜRE SONRA KÖYDEN AYRILDI

Bir süre köy içerisinde dolanan çizgili sırtlan, kimseye zarar vermeden köyden ayrıldı.

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