Adıyaman'da çizgili sırtlan görüldü
Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi. Köylüler tarafından görüntülen sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu.
Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'ne inen bir sırtlan köylüler tarafından görüldü.
Köy yerinde çizgili sırtlanla karşılaşanlar durumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Çizgili sırtlan
BİR SÜRE SONRA KÖYDEN AYRILDI
Bir süre köy içerisinde dolanan çizgili sırtlan, kimseye zarar vermeden köyden ayrıldı.
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