Adrien Broner tartışılan mesajlar için Instagram'ı suçladı

Amerika'da son dönemin en popüler isimlerinden olan rapçi Bhad Bhabie (16), eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Adrien Broner'dan (30) gelen mesajı ifşa etti.

"HAPSE GİRMESİ LAZIM"

Broner, henüz 16 yaşında olan ünlü rapçiye uygunsuz mesajlar gönderdiği sebebiyle hem kendi hayranlarından hem de Bhabie'nin hayranlarından tepki gördü. Broner'ın reşit olmayan bir kıza uygunsuz mesaj attığı için hapse girmesi gerektiğini savunan hayranları, sosyal medyada kampanya başlattı.

Gerçek adı Danielle Bregoli olan Bhad Bhabie

"DÜRÜSTÇE KABUL EDİYORUM"



Bhabie'ye son olarak "Bana mesaj at çılgın kız" mesajını gönderen Broner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul etti.



"PROFİLİNDE GÖRÜNMÜYOR"



Adrien Broner'ın "Dürüstçe hata yaptığımı kabul ediyorum. Ancak insanların profillerinde yaşları görünmediği için Instagram'ı suçluyorum. Burada profili olduğunu görünce reşit olduğunu düşündüm" dedi.