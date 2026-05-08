Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Haldun Dormen'siz ilk tören

ÖDÜL ALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yılın En Başarılı Yönetmeni: Arzu Gamze Kılınç-Filler ve Karıncalar

Yılın En Başarılı Oyunu: Lucy

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Rabia Zehra Şafak- İlk Bakışta Prima Facie

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Barış Yıldız-Gonzago'nun Öldürülüşü

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ödülü: Cehennem Çiçeği

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı ödülü: Vanya Dayı-Doğa Yiğit

Yılın En Başarılı Sahne Müziği ödülü: Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş? Çerkez Rıdvan'ın Dolabı

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı ödülü: Gergedanlar-Dilek Kaplan

Yılın En Başarılı Hareket Tasarımı: Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Hakan Kargidanoğlu

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Pınar Yıldırım

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Aslı Ceren Bozatlı-Lucy

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara sunulan "Haldun Dormen Özel Ödülü"ne "Konken Partisi" adlı yapımıyla Tiyatrokare layık görüldü.

ÖMER DORMEN: ONUN BİZE DEVRETTİĞİ BAYRAĞI GENÇLERE DEVRETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ

Ödül öncesi Erol Evgin, Haldun Dormen'in fotoğrafları eşliğinde "Hep Böyle Kal" parçasını seslendirdi. Şarkı sırasında Alya Dormen de dans performansı sergiledi. Ödülü açıklarken konuşan Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının "Tiyatrolar asla kapanmayacak" sözünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ödül töreni, tiyatroların dolup taşması, sahnelerin ışıl ışıl olması, gençlerin tiyatroyla buluşması onun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor ve ne mutlu ki onun bize devrettiği bayrağı gururla, genç nesillere devretmek için çabalıyoruz. İstanbul'da, İzmir'de onun adına tiyatro okulları devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı ile bir 'Haldun Dormen Tiyatro Bursu' kurduk. Burada amaç tiyatro bölümü okuyan üstün başarılı üniversite öğrencilerinin 4 yıllık eğitimini karşılamak. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin katkısıyla 2026-2027'den itibaren 4 yıllık bursları dağıtmaya başlayacağız. Amacımız bunu sürdürülebilir hale getirmek."

Özel ödüller kategorisine bu sene ilk kez eklenen ve aynı kategoride en az beş kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanan isimlere verilen "Afife Onur Ödülü" ise ışık tasarımcısı Yakup Çartık'a verildi.