Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Haldun Dormen'siz ilk tören
08.05.2026 11:50
Törenin sunuculuğunu Demet Evgâr ve Atılgan Gümüş üstlendi.
Bu yıl 28'incisi kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" dün gece gerçekleşen ödül töreninde sahiplerine verildi.
Türk tiyatrosunun prestijli ve uzun soluklu ödüllerinden "28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl Prof. Dr. Aslı Yılmaz başkanlığındaki 33 kişilik jüri, sezon boyunca 268 oyunu değerlendirerek adayları ve özel ödül sahiplerini belirledi.
Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende, tiyatro dünyasının başarılı yapımları ve sanatçıları 17 dalda ödüllendirildi. Tören, sunucular Demet Evgar ve Atılgan Gümüş'ün yer aldığı "Afife" oyununun ensemble ekibinin sahnelediği dünyaca ünlü bir müzikalin açılış sahnesiyle başladı.
Bu yıl tiyatro tarihine iz bırakan ustalara takdim edilen "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Şahika Tekand'ın oldu. Ödülünü aldıktan sonra jüriye teşekkür eden Tekand, "Hayatın yeniden bizleri sınamaya başladığı ve dünyanın yeniden radikal bir dönüşüme girdiği dönemde tiyatro insansız yapılamayacak tek iş olarak hayatın karşısında duruyor ve direniyor. Bu nedenle hep beraber eğlenelim hem de hayatı değiştirelim" dedi.
Tören sonunda usta oyuncular ve ödül alan isimler, librettosunu Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği "Lüküs Hayat" eserini seslendirdi.
ÖDÜL ALAN İSİMLER BELLİ OLDU
Yılın En Başarılı Yönetmeni: Arzu Gamze Kılınç-Filler ve Karıncalar
Yılın En Başarılı Oyunu: Lucy
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Rabia Zehra Şafak- İlk Bakışta Prima Facie
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Barış Yıldız-Gonzago'nun Öldürülüşü
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ödülü: Cehennem Çiçeği
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı ödülü: Vanya Dayı-Doğa Yiğit
Yılın En Başarılı Sahne Müziği ödülü: Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş? Çerkez Rıdvan'ın Dolabı
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı ödülü: Gergedanlar-Dilek Kaplan
Yılın En Başarılı Hareket Tasarımı: Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Hakan Kargidanoğlu
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Pınar Yıldırım
Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Aslı Ceren Bozatlı-Lucy
Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara sunulan "Haldun Dormen Özel Ödülü"ne "Konken Partisi" adlı yapımıyla Tiyatrokare layık görüldü.
ÖMER DORMEN: ONUN BİZE DEVRETTİĞİ BAYRAĞI GENÇLERE DEVRETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ
Ödül öncesi Erol Evgin, Haldun Dormen'in fotoğrafları eşliğinde "Hep Böyle Kal" parçasını seslendirdi. Şarkı sırasında Alya Dormen de dans performansı sergiledi. Ödülü açıklarken konuşan Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının "Tiyatrolar asla kapanmayacak" sözünü aktararak, şunları kaydetti:
"Bu ödül töreni, tiyatroların dolup taşması, sahnelerin ışıl ışıl olması, gençlerin tiyatroyla buluşması onun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor ve ne mutlu ki onun bize devrettiği bayrağı gururla, genç nesillere devretmek için çabalıyoruz. İstanbul'da, İzmir'de onun adına tiyatro okulları devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı ile bir 'Haldun Dormen Tiyatro Bursu' kurduk. Burada amaç tiyatro bölümü okuyan üstün başarılı üniversite öğrencilerinin 4 yıllık eğitimini karşılamak. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin katkısıyla 2026-2027'den itibaren 4 yıllık bursları dağıtmaya başlayacağız. Amacımız bunu sürdürülebilir hale getirmek."
Özel ödüller kategorisine bu sene ilk kez eklenen ve aynı kategoride en az beş kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanan isimlere verilen "Afife Onur Ödülü" ise ışık tasarımcısı Yakup Çartık'a verildi.
HALDUN DORMEN SAHNEDE ANILDI
Ocak ayında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta ismi ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası Haldun Dormen , tören boyunca sahnede anısına hazırlanan özel içeriklerle anıldı.
Dormen Tiyatrosu oyuncuları ve emektarları tarafından ödüllerin takdim edildiği gecede, Merhum Haldun Dormen'in hafızalarda iz bırakan müzikallerinden seçilen parçalar, yine Dormen Tiyatrosu'na emek vermiş müzisyenler tarafından canlı olarak icra edildi.