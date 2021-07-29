Afyon manda yoğurdu tescillendi

Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", coğrafi işaret aldı. Böylece kentin tescilli ürün sayısı beşe yükseldi.

Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 09:48

Afyon manda yoğurdu tescillendi

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Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularının ardından "Afyon manda yoğurdu"nun coğrafi işaretle tescillenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

AFYON KEÇESİ DE TESCİL BEKLİYOR

Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını beşe yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız" dedi.

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