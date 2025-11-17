Ahmet Kaya vefatının 25'inci yılında şarkılarıyla anıldı

Kendine özgü yorumlama tarzıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Ahmet Kaya, vefatının 25'inci yılında Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Ahmet Abi'min Şarkıları- Anılar, İzler ve Hasret" konseriyle anıldı.

“BENİM İÇİN VEFA BORCU”

Ahmet Kaya'nın sahnede birlikte çalıştığı isimlerden, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Ümit Yılmaz, konserde şef solist olarak yer aldı.

Sahnede Ahmet Kaya ile ilgili anılarını paylaşan Yılmaz, "Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte, bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı" ifadesini kullandı.

Kaya'nın sesi ve görüntülerinin eşlik ettiği "Başım Belada" performansıyla başlayan konserde "Hani Benim Gençliğim Nerde", "Kendine İyi Bak", "Şafak Türküsü", "Kalan Kalır", "Yazamadım" ve "Kum Gibi" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvar yorumlandı.