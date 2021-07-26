Ahtapot salatası tarifi (Ahtapot salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan ahtapot salatası yapmaları istendi. Programı izleyen seyirciler, ahtapot salatası nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ahtapot salatası tarifi nedir, ahtapot salatası nasıl yapılır?

26.07.2021 - 15:27

Ahtapot salatası tarifi (Ahtapot salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

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Ege ve Akdeniz mutfağının en çok atercih edilen mezelerinden biri olan ahtapot sanılanın aksine pişirmesi zor bir gıda değildir. 

Taze tüketmenin çok önemli olduğu ahtapot haşlandıktan sonra tava, salata, güveç, kızartma veya sote şeklinde hazırlanabilir.

AHTAPOT SALATASI MALZEMELERİ

1 kg ahtapot

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sirke

80 gram kurutulmuş domates

1 diş ince kıyılmış sarımsak

2 adet limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

AHTAPOT SALATASI YAPILIŞI

Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda 45 dakika haşlayın. Sudan çıkarıp kabuklarını soyun. İri parçalar halinde doğradıktan sonra, servis tabağına alın. Üzerine şeritler halinde doğradığınız kurutulmuş domates, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Yarım saat dinlendirip servis yapın.

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