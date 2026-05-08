Ajda Pekkan ile Manifest'ten düet. Binlerce yorum geldi

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan , son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubuyla sürpriz bir iş birliğine imza attı. Pekkan ile Manifest grubu, söz ve bestesi Ateş Atilla’ya ait olan “Hileli” adlı şarkıda düet yaptı.

8 Mayıs Cuma günü dinleyicilerle buluşan şarkının klibi de çok beğenildi. Klipteki halı, çay, tavla, çini gibi geleneksel objeler kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Kuşakları bir araya getiren “Hileli” şarkısı kısa sürede büyük ilgi görürken, hem parçaya hem klibe sosyal medyadan yorum yağdı.

İrem Derici'nin “Budur” diyerek yorum yaptığı şarkıya dinleyicilerden de “Yazın hiti belli oldu”, “Şarkı ayrı klibi ayrı güzel olmuş”, “Çok özel bir proje olmuş”, “Ajda Pekkan şarkıya girişi harika” gibi yorumlar geldi.