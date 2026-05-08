Ajda Pekkan ile Manifest'ten düet. Binlerce yorum geldi
08.05.2026 09:19
Ajda Pekkan ile Manifest'i bir araya getiren "Hileli" şarkısı, 8 Mayıs'ta müzikseverlerle buluştu.
Pop müziğin ‘Süperstar’ı Ajda Pekkan, son dönemin popüler gruplarından Manifest ile düet yaptı. Bugün dinleyici ile buluşan "Hileli" şarkısı kısa sürede çok beğenildi.
Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubuyla sürpriz bir iş birliğine imza attı. Pekkan ile Manifest grubu, söz ve bestesi Ateş Atilla’ya ait olan “Hileli” adlı şarkıda düet yaptı.
8 Mayıs Cuma günü dinleyicilerle buluşan şarkının klibi de çok beğenildi. Klipteki halı, çay, tavla, çini gibi geleneksel objeler kullanılması dikkatlerden kaçmadı.
Kuşakları bir araya getiren “Hileli” şarkısı kısa sürede büyük ilgi görürken, hem parçaya hem klibe sosyal medyadan yorum yağdı.
İrem Derici'nin “Budur” diyerek yorum yaptığı şarkıya dinleyicilerden de “Yazın hiti belli oldu”, “Şarkı ayrı klibi ayrı güzel olmuş”, “Çok özel bir proje olmuş”, “Ajda Pekkan şarkıya girişi harika” gibi yorumlar geldi.
Manifest grubu üyelerinin isimleri ise şöyle: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat
“KIZLAR ŞAHANESİNİZ”
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daki konserinde sahnesine Manifest grubunu davet eden Pekkan, kızlarla birlikte “Bambaşka Biri” şarkısını söylemişti. Sahnede Manifest'e desteğini “Kızlar şahanesiniz, ben arkanızdayım” sözleriyle ifade eden Pekkan yeni bir şarkı hazırladıklarını da müjdelemişti.