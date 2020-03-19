Ajda Pekkan'ın 10 yıl önce açtığı dava sonuçlandı

Ajda Pekkan’ın Ajda Pekkan’s Greek Songs adlı albüm için 10 yıl önce açtığı dava karar bağlandı.



Pekkan, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Süperstar Ajda markası ile şarkılarını ve fotoğraflarını izinsiz kullandıkları iddiasıyla Jet Plak Kaset Yapım'a dava açmıştı.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Davayı karara bağlayan mahkeme, Pekkan’ı haklı buldu. Mahkeme, Jet Plak şirketinin 15 bin lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte Ajda Pekkan’a ödemesine karar verdi.