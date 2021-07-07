Ajda Pekkan'ın photoshoplu hali eleştiri konusu oldu: Neredeyse çocukluğuna dönecek

Bodrum'da yaza 'merhaba' diyen Ajda Pekkan, dün akşam bir restoranda sahne aldı. Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi.

Panter desenli elbisesiyle dikkat çeken Pekkan “Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum” dedi.

Gecenin ardından basına servis edilen fotoğraflarda Süperstar'a yapılan photoshop ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek', 'Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil', '75 değil sanki 25 yaşında' şeklinde yorumlarda bulundu.