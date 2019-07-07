Üç yıl önce Serdar Özerman ile dünyaevine giren Akasya Asıltürkmen, geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. Boşanma sonrası takipçilerinden çok sayıda mesaj alan oyuncu ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı.



Takipçilerinden üzüntülerini ifade eden mesajlar atmalarını istemediğini belirten Asıltürkmen "Ne çok dram yapıyorum, ne de hafife alıyorum. Siz de abartmasanız. Artık DMden 'çok üzüldüm' mesajı istemiyorum" ifadelerini kullandı.