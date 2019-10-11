Aliaune Damala Badara Thiam ya da bilinen sahne adıyla Akon, saç ekimi için İstanbul’a geldi. Milliyet'in haberine göre; Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı Ataşehir’de görüntülendi.

KURUÇEŞME'DE KAHVALTI

Forbes'e göre 21. yüzyılda 30 milyon dolarla (Bir yılda) en çok kazanan R&B şarkıcısı olan sanatçıya 12 saatlik operasyonda, 6 bin kök saç ekimi yapıldığı öğrenildi. Akon, daha sonra ailesiyle Kuruçeşme'de kahvaltı yaptı. Türk yemeklerini sevdiğini belirten rapçi, hayranlarının hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi.



TARİHİ YERLERİ GEZECEK

Bir hafta İstanbul’da kalacağı söylenen Akon, şehrin tarihi yerlerini gezecek. Daha önce de Türkiye’ye gelen rapçi, arkadaşlarıyla buluşarak, hasret giderecek. Akon’ın ülkesine döndükten sonra, önümüzdeki aylarda konser vermek için tekrar Türkiye’ye geleceği konuşuluyor.

