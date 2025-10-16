Al Pacino bir kez daha "Baba" rolünde

Sinemanın kültlerinden "The Godfather"daki rolüyle efsaneleşen ünlü aktör Al Pacino, usta yönetmen Luc Besson'nın yeni filminde bir kez daha suç örgütü liderini canlandıracak.

1990’ların Manhattan’ında geçen "Father Joe" adlı filmde, 85 yaşındaki usta aktöre Kiefer Sutherland ve Ever Anderson eşlik edecek. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak filmin, 2026 sonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.