Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.



Grammy ödüllü 44 yaşındaki şarkıcı, dün Instagram’dan yaptığı paylaşımla yeniden çocuk heyecanı yaşadığını açıkladı.



Belirginleşen karnını gösteren fotoğrafını paylaşan Morissette, fotoğrafına, “Çok fazla YENİlik” yorumunu yazdı.

Morissette’nin 8 yaşında Ever Imre adında bir oğlu ve üç yaşında Onyx Solace adında bir kızı bulunuyor.

90’lı yılların en beğenilen şarkıılarından biri olan Morissette’nin en beğenilen şarkıları Ironic, You Oughta Know, Thank U ve Hands Clean.