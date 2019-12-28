Alara Bozbey hastanede Ata Demirer'i yalnız bırakmadı

Ünlü komedyen, geçen perşembe BKM’de sahneleyeceği Ata Demirer Gazinosu gösterisine rahatsızlandığı için çıkamadı. Hastanede tedavi gören Ata Demirer, akşam saatlerinde evine girerken görüntülendi.

ANNESİYLE KOL KOLA



Demirer’in yanında kardeşi Cenk Demirer, annesi Ayten Kaçar ve kısa süre önce ayrıldığı Alara Bozbey vardı. Hastane sürecinde Demirer’i yalnız bırakmayan Bozbey, komedyenin annesiyle kol kola objektife yansıdı.

Anne Ayten Kaçar’ın Alara Bozbey’i çok sevdiği, ayrılık sonrası da sevgilileri barıştırdığı söyleniyor

Kardeşinin koluna girerek yürüyen Ata Demirer, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi: “Hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık. Tansiyon problemim vardı, gribal enfeksiyon eklenince sesim de gitti. Ama şimdi iyiyim.” Demirer, sorular üzerine Alara Bozbey ile barıştıklarını da söyledi.

JET SOSYETE'NİN KONUĞU ATA DEMİRER

ALARA BOZBEY KİMDİR?



Alara Bozbey, 1986 senesinde Litvanya'da dünyaya gözlerini açtı. Anne ve Babası Litvanyalı olan oyuncunun ailesi ayrıldıktan sonra annesi bir Türkle evlendi. Oyuncu annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti.



Türkçe öğrenen ve Türk vatandaşı olan Bozbey'in hayatı oyunculuk eğitimi almasıyla değişti. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirmiştir.



Yabancı Damat dizisi ile oyunculuğa başlayan Bozbey bu projeden sonra çok sayıda dizi ile tekrar ekran karşısına çıktı. Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan Bozbey, son olarak 2017 yapımı Dolunay dizisinnde Demet karakterini canlandırdı.