Alaskalı çayırkoşarı. Türkiye'nin 506'ncı kuş türü Manavgat'ta kayda geçti
26.10.2026 03:04
Normalde Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşayan çayırkoşarı Ulualan bölgesinde görüntülendi.
Kuzey Amerika ve Alaska kökenli çayırkoşarı Manavgat'ta görüntülendi. Türkiye'de bugüne kadar kaydedilen kuş türü sayısı 506'ya yükseldi.
Manavgat'taki Ulualan bölgesinde kuş gözlemcileri tarafından fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınan çayırkoşarı Antalya'da kaydedilen 361, Türkiye'de ise 506'ncı kuş türü oldu.
Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Ulualan bölgesinde dün sabah saatlerinde görülen çayırkoşarı, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti. Türün Türkiye'de ilk kez kayda geçmesinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemciler de bölgeye akın etti.
Türkiye Kuş Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan, çayırkoşarının normalde Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşadığını belirtti. Türün bazı bireylerinin yönlerini şaşırarak Avrupa'da görülebildiğini aktaran Erturhan, çayırkoşarının Türkiye'de ise ilk kez görüldüğünü ifade etti.
Yerli ve yabancı kuş gözlemcileri Manavgat'a akın etti.
SULAK ALANLAR ÇOK ÖNEMLİ
Erturhan, kuşun ilk olarak Hollandalı bir gözlemci tarafından fark edildiğini, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin de bölgeye gelerek kayıt altına aldığını kaydetti.
Manavgat Sulak Alanı'nın Batı Akdeniz'de kuş gözlemi ve doğal yaşam açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Mustafa Erturhan, alanın göç sırasında kuşlara dinlenme ve beslenme imkanı sunduğunu belirtti.
Nadir kuş türlerinin önemli kuş alanlarında görülebildiğine dikkati çeken Erturhan, Manavgat'ın yerli ve yabancı kuş gözlemcileri ile doğaseverlerin ilgisini çektiğini dile getirdi. Bölgedeki doğal zenginliğin korunmasının önemine işaret eden Erturhan, sulak alanın doğal yapısının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Kuş gözlemcileri nadir bir tür olan çayırkoşarını görüntüledi.
KUŞ GÖZLEMCİLERİ MANAVGAT'A AKIN ETTİ
Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun yaklaşık 200 üyesi bulunduğunu bildiren Mustafa Erturhan, çayırkoşarını ilk görenler arasında yaklaşık 20 kişinin yer aldığını, Türkiye'nin farklı bölgelerinden başka gözlemcilerin de Manavgat'a doğru yola çıktığını anlattı.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun en genç üyelerinden Gökçe Irmak da çayırkoşarı gibi nadir bir türü Manavgat'ta görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kuşu fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirten Irmak, "Çayırkoşarı gibi nadir bir türün burada olmasını heyecanla karşıladım. Buraya onu çekmeye geldim ve çektim de. Mutluluk duyuyorum şu an gerçekten." ifadelerini kullandı.