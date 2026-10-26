Alaskalı çayırkoşarı. Türkiye'nin 506'ncı kuş türü Manavgat'ta kayda geçti

Manavgat'taki Ulualan bölgesinde kuş gözlemcileri tarafından fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınan çayırkoşarı Antalya'da kaydedilen 361, Türkiye 'de ise 506'ncı kuş türü oldu.

Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Ulualan bölgesinde dün sabah saatlerinde görülen çayırkoşarı, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti. Türün Türkiye'de ilk kez kayda geçmesinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemciler de bölgeye akın etti.

Türkiye Kuş Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan, çayırkoşarının normalde Kuzey Amerika ve Alaska 'da yaşadığını belirtti. Türün bazı bireylerinin yönlerini şaşırarak Avrupa'da görülebildiğini aktaran Erturhan, çayırkoşarının Türkiye'de ise ilk kez görüldüğünü ifade etti.