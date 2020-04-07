Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor

Ünlü aktör Alec Baldwin (62) ve eşi Hilaria Baldwin beşinci kez bebek bekliyor. Haberi sosyal medyada paylaşan 36 yaşınaki Hilaria Baldwin, “Bebeğin konuşmasına izin vereceğim, çünkü bu sesin bizi nasıl hissettirdiğini ifade edecek kelimem yok. Sadece bu ufaklıkla ilgili her şeyin iyi ve sağlıklı olduğu haberini aldım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yeniden başlıyoruz” notunu yazdı.



Hilaria Baldwin, kasım ayında bir düşük yapmıştı.

Baldwin çiftinin Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) ve Romeo (15 aylık) adlarında dört çocuğu bulunuyor.

2011 yılında tanışan çift, 29 Haziran 2012’de evlenmişti.