Alessandra Ambrosio Türkiye'ye gelemiyor (Dosso Dossi'ye corona iptali)

Baş manken olarak Alessandra Ambrosio'nin podyuma çıkacağı Türkiye'deki yılın şovu Dosso Dossi iptal edildi.

DHA 17.03.2020 - 10:43

Alessandra Ambrosio

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Alessandra Ambrosio'dan Victoria’s Secret sırrı

Alessandra Ambrosio'dan Victoria’s Secret sırrı

Türkiye'nin en büyük moda şovu olan ve bu yıl dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio'nun 'baş manken' olarak podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show, corona salgını nedeniyle iptal oldu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 17-23 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Dosso Dossi Fashion Show'a yurt içi ve yurt dışından 5 binin üzerinde katılımcı bekleniyordu.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio'nun yanı sıra, ünlü Türk mankenlerin de podyuma çıkması planlanan organizasyon, Göbeklitepe konseptiyle yapılacaktı.

Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio

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