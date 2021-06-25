Alex Rodriguez, Ben Affleck'in eski sevgilisiyle yakınlaştı

Alex Rodriguez'in, Jennifer Lopez'in 17 yıl sonra eski aşkı Ben Affleck dönmesi sonrası intikam peşinde olduğu iddia edildi. Eski beyzbol yıldızının Affleck'in eski sevgilisi yapımcı Lindsay Shookus ile yakınlaştığı konuşuluyor.

25.06.2021 - 11:34

Alex Rodriguez, Ben Affleck'in eski sevgilisiyle yakınlaştı

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Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık iki ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurdu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri döndü. Yaşanan gelişmelerin ardından Alex Rodriguez hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

PARTİDE YAKINLAŞMA

ABD basınında yer alan haberlere göre; Rodriguez'in Affleck'in eski aşkı televizyon yapımcısı Lindsay Shookus ile katıldıkları bir partide yakınlaştığı belirtildi.

"15 YILDIR ARKADAŞLAR"

Ancak Alex Rodriguez'in bir temsilcisi yaptığı açıklamada, "Onlar 15 yıldır arkadaşlar" diyerek, ikilinin arasında romantik bir şey olmadığını ifade etti.

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