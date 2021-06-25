Alex Rodriguez, Ben Affleck'in eski sevgilisiyle yakınlaştı

Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık iki ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurdu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri döndü. Yaşanan gelişmelerin ardından Alex Rodriguez hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



PARTİDE YAKINLAŞMA



ABD basınında yer alan haberlere göre; Rodriguez'in Affleck'in eski aşkı televizyon yapımcısı Lindsay Shookus ile katıldıkları bir partide yakınlaştığı belirtildi.



"15 YILDIR ARKADAŞLAR"



Ancak Alex Rodriguez'in bir temsilcisi yaptığı açıklamada, "Onlar 15 yıldır arkadaşlar" diyerek, ikilinin arasında romantik bir şey olmadığını ifade etti.



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