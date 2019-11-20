Alex Rodriguez: Jennifer Lopez Super Bowl'u öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı

Pop yıldızı Jennifer Lopez'in 2 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmesi beklenen Super Bowl'un devre arasında sahne alacağı haberini aldığında mutluluktan ağladığı ortaya çıktı.

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Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ile birlikte sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez'in çalışmalara çoktan başladı. Lopez'in Super Bowl hazırlıklarıyla ilgili detaylar ise 50 yaşındaki şarkıcının 2017'den beri birlikte olduğu nişanlısı Alex Rodriguez'den geldi.

"HAYATI BOYUNCA HAYALİNİ KURDU"

Dünyaca ünlü eski beyzbolcu "Jennifer eylül ayından beri hazırlanıyor. Bu onun hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şeydi. Birkaç kez çok yaklaşmıştı ama gerçekleşeceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı" dedi.

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 MIAMI'DE OYNANACAK

Shakira ile birlikte ilk kez sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez daha önce "Dünyanın en büyük sahnesinde yapacağımız şovu sergilemek için şimdiden sabırsızlanıyorum" demişti.  Geçen yıl devre arası şovunu TV üzerinden toplam 98.2 milyon kişi tarafından izlenen Super Bowl, 2 Şubat 2020 günü Miami'de oynanacak.

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