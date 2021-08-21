Alex Rodriguez: Süper gerçekçi bir insanım

17 yılın ardından aşkları yeniden alevlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck (Bennifer) çifti paparazzilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İkilinin her adımı haber olurken; ABD'li eski beyzbol yıldızı Alex Rodriguez'in (46), eski nişanlısı unutamadığı konuşuluyor. Rodriguez'in eski aşkına yakın bir ev kiralaması ve sosyal medyadaki fotoğraflarını silmemesi de bu iddiaların gündemde kalmasına neden oluyordu.

AYRILIĞI KABULLENDİ



Ancak Alex Rodriguez'den yeni bir hamle geldi. Eski beyzbol yıldızı, Jennifer Lopez'e 2019'da doğum gününde hediye ettiği Porsche ile poz verdi. Rodriguez 140 bin dolarlık araçla olan pozunu "Süper gerçekçi bir insanım" notuyla Instagram hesabından paylaştığı ve dedikodulara noktayı koydu. Bu mesaj, Lopez'den ayrılığı kabullenmesi olarak yorumlandı.



Bu rağmen Rodriguez'in sayfasında hala Lopez ile fotoğraflarının duruyor olması dikkat çekiyor.

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