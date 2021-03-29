Aleyna Kalaycıoğlu Survivor şarkı yarışmasında finale kaldı (2021 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?)

survivor 2021’de dün akşam şarkı yarışması heyecanı vardı.

Şarkı yarışmasının ödülü, yanında 3 yakını ile seneye Dominik’e gitmekti.

Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu “Ander Sevdaluk” şarkısını seslendirdi ve 90 tam puan alarak finale kaldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi hakkında şu bilgileri vermişti:



"1998 Bursa doğumluyum. Yalova’da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul’a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN EĞİTİM VE SPOR HAYATI



Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.



Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de program izleyicilerinin dikkatini çekti. 2021 Survivor yarışmacısı Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.