Aleyna Tilki ile Acun Ilıcalı buluştu (O Ses Türkiye jürisi iddiası)

Aleyna Tilki ve Acun Ilıcalı Bebek’te görütülendi. Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Tilki, corona virüs dönemi için “En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte” dedi.

"EVREN BİZE MESAJ VERİYOR"

Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Tilki, “Böyle konuları değil; bana doğayı, coronayı sorun. Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor. Bize evinize ‘Kapanın… Doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu görünüyor’ diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD’deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum” dedi.

"KENDİ SENARYOMU OYNAMAK İSTİYORUM"



Kendisine çok sayı da oyunculuk teklifinin geldiğini söyleyen Tilki, “Çok oyunculuk teklifi geliyor ama ben kendi yazdığım senaryo da oynamak istiyorum. Bir sürü senaryom var. Belki bir gün yönetmenliğimi Ferzan Özpetek yapar, bende yazar oynarım” diye konuştu.



İkili, yemek yemelerine dair hiçbir açıklama yapmasa da ilk olarak Yetenek Sizsiniz adlı programda tanınan genç şarkıcının, O Ses Türkiye jürisinden ayrılan Seda Sayan'ın yerine oturabileceği öne sürüldü.

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