Alfa Mist, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Melankolik caz melodilerini alternatif hip-hop ve soul öğeleriyle harmanlayan, Londra çıkışlı piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı Alfa Mist, son albümünün dünya turnesi olan "Roulette Tour" kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Herhangi bir müzik eğitimi almadan kendi kendini yetiştiren ve modern cazın en önemli temsilcilerinden biri olan Alfa Mist, 27 Mart'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Loyle Carner, Tom Misch, Richard Spaven ve London Contemporary Orchestra gibi farklı disiplinlerden isimlerle yaptığı başarılı işbirlikleriyle adını duyuran Alfa Mist, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak.

Müziğinde aynı zamanda güçlü bir hikaye anlatıcısı olarak öne çıkan Alfa Mist, bestelerindeki katmanlı yapı ve duygusal derinliği İstanbullu dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

2015'te çıkardığı ilk EP'si "Nocturne"den bu yana beş albüme imza atan ünlü isim, daha önce de İstanbul'da konser vermişti.