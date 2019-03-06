Algı Eke Nasipse Olur ile dönüyor

Annem Uyurken, Ayrılsak Da Beraberiz gibi dizilerde rol alan Algı Eke, Nasipse Olur filmiyle seyirciyle buluşacak. Filmde Eke’ye, tesadüfler sonucu yolları kesişen Gökhan karakteriyle Burak Sevinç ve usta oyuncu Nur Sürer eşlik edecekler.



Greenart Group’un yapımcısı olduğu filmin çekimleri haziran ayın da Sinop’ta yapılacak. Sıcacık bir Anadolu hikâyesinin de işleneceği filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor.



A﻿​LGI EKE KİMDİR?



1984 doğumlu Algı Eke, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde dramaturji eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra dizi ve filmlerde oyunculuk yapmaya başlayan Eke’nin, 19. Sadri Alışık Ödülleri’nde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü bulunuyor.