Ali Atay: Hazal'la birbirimizin şansı olduk

Oyuncu Ali Atay ile Hazay Kaya, 2019 nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Fikret Ali adında oğulları olmuştu. Ali Atay, evliliğiyle ilgili Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşarak, "Hazal’la aramızda çok güçlü bir bağ var" dedi. Atay, “Hazal’la ilk tanışmamız yazdığım bir film senaryosu içindi. Doğal olarak aklımda başka bir yerde konumlanmıştı. Zaman içinde ilişkimiz başladı, filmi de çekemedik” ifadesini kullandı.



Atay, kendisi Çeşme'de setteyken hem Hazal Kaya'nın hem de oğlu Fikret Ali'nin corona virüse yakalanma hikayesini şöyle anlattı:



"O gece Hazal’la konuştuk, hafif geçiriyordu. Fiko’ya da geçtiğini tahmin ettik. Ateşi yükseldi. 'Hiçbir şey umurumda değil, hemen atlayıp geliyorum' dedim. Hazal beklemek istedi, 'Hastaneye gidersek gelirsin' dedi. Zaten hafif atlattı. Ama Fikret Ali, altı saatte tokatladı coronayı, aslanım! Ertesi gün çivi gibi kalktı ayağa."

Atay, "İkinizin de oyuncu olması evinize nasıl yansıyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Evde her şeyi konuşuruz. Başka insanların hobi olarak yaptığı her şey, bizim hayatımızın bir parçası. Biz Hazal’la birbirimizin şansı olduk. Onun işleriyle ilgili yönlendirmem ama fikir veririm. Ben de onun fikirlerini mutlaka alırım. Birbirimizi çok besleriz. İkimiz de eskiden yeteneklerimizden korkan insanlardık. Karşılıklı olarak içimizdeki güçleri açığa çıkarıp birbirimizi yükseltmeye başladık. Mesela Hazal çok güzel şarkı söylüyor. Onu buna ikna etmek için uğraştım. O da beni senaryo yazma ve film çekme konusunda çok destekledi. Aynı evin içinde böyle bir insanla yaşamak muazzam bir şey."