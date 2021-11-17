Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ALİ ERKAZAN KİMDİR?



Ali Erkazan, 1 Ocak 1952 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Oyuncu Erkazan, mesleğe tiyatro ile başlayıp, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema ve dizilerde de rol aldı.



Sıdıka dizisindeki 'Zekeriya Saka' ve En Son Babalar Duyar dizisindeki 'Mehmet usta' rolleri ile tanınan ve sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı.

Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizilerde de rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

ALİ ERKAZAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021



Aykut Enişte - İhsan 2019



Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016



Poyraz Karayel (dizi) - İdris 2016



Benim Hala Umudum Var (dizi) - Zafer 2013



Küstüm Çiçeği - 2010



Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008



Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008



Cesaretin Var mı Aşka - 2008



Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007



Evimin Erkeği - 2007



Sevgili Dünürüm - 2007



Annem - 2007



Hayırdır İnşallah - 2006



Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006



Mavi Kuş - 2006



Aşk Meydan Savaşı - 2002



Başımıza Gelenler - 2002



En Son Babalar Duyar - 2002-2004



Son : Levent Kırca - 2001



Şaşı Felek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000



Sıdıka - 1997-2003



Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986



Kurt ve Kuzu - 1983