Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 17:16
ALİ ERKAZAN KİMDİR?
Ali Erkazan, 1 Ocak 1952 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Oyuncu Erkazan, mesleğe tiyatro ile başlayıp, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema ve dizilerde de rol aldı.
Sıdıka dizisindeki 'Zekeriya Saka' ve En Son Babalar Duyar dizisindeki 'Mehmet usta' rolleri ile tanınan ve sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı.
Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizilerde de rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.
ALİ ERKAZAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021
Aykut Enişte - İhsan 2019
Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016
Poyraz Karayel (dizi) - İdris 2016
Benim Hala Umudum Var (dizi) - Zafer 2013
Küstüm Çiçeği - 2010
Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008
Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
Evimin Erkeği - 2007
Sevgili Dünürüm - 2007
Annem - 2007
Hayırdır İnşallah - 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006
Mavi Kuş - 2006
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Başımıza Gelenler - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002-2004
Son : Levent Kırca - 2001
Şaşı Felek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000
Sıdıka - 1997-2003
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kurt ve Kuzu - 1983