Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Ali Erkazan, ekranlarda yayınlanan bir magazin programına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan Erkazan'ın hayatı izleyici tarafından merak edildi. Peki Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 17:16

Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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ALİ ERKAZAN KİMDİR?

Ali Erkazan, 1 Ocak 1952 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Oyuncu Erkazan, mesleğe tiyatro ile başlayıp, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema ve dizilerde de rol aldı.

Sıdıka dizisindeki 'Zekeriya Saka' ve En Son Babalar Duyar dizisindeki 'Mehmet usta' rolleri ile tanınan ve sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı.

Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizilerde de rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

ALİ ERKAZAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021

Aykut Enişte - İhsan 2019

Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel (dizi) - İdris 2016

Benim Hala Umudum Var (dizi) - Zafer 2013

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002-2004

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşı Felek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997-2003

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983

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