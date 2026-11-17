Ali Poyrazoğlu: "Eğlenmediğim hiçbir işi yapmam"
17.11.2026 12:35
Ali Poyrazoğlu birçok tiyatro oyununda oynadı, çeviriler yaptı.
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Bambaşka Sohbetler'de hayata bakış açısından, insan ilişkilerine, çalışma temposundan sabah rutinine bilinmeyenlerini anlattı.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ali Poyrazoğlu , Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Birçok konu hakkında konuşan Ali Poyrazoğlu, aynı anda birçok işi birlikte yaptığını anlattı.
Hem tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşan hem çeşitli eğitimler veren hem yazı yazan hem çeviri yapan Poyrazoğlu, eğlenmediği hiçbir işi yapmadığını söyledi.
80 yaşındaki Ali Poyrazoğlu, "Eğlenerek sahneye çıktığım, kamera karşısına geçtiğim ve ders verdiğim için kendimi hiç çalışmış görmüyorum. Daha işe başlamadım" dedi.
“YANGIN SONRASI HER ŞEYİ YENİ BAŞTAN TOPARLAMAYA BAŞLADIK”
2022 yılında tiyatrosunun deposunda çıkan yangından ve kaybettiği tablolar, dekorlar ve kukla koleksiyonundan söz eden Ali Poyrazoğlu, “Depoyla beraber birçok şey gitti ama ne yapalım? Biz kaos yönetmeye alışık insanlarız. Yeni baştan toparlamaya başladık” ifadelerini kullandı.
İlişkilerde yapılan hatalardan intikam almaya değil, ders çıkarmaya odaklanmak gerektiğini vurgulan oyuncu, asıl bakılması gereken şeyin karşıdakinin ne yaptığı değil, kişinin kendisinin ne yaptığı olduğunu vurguladı.
SABAH RUTİNİNİ ANLATTI
Sabah rutininden bahseden Ali Poyrazoğlu, "Her sabah kalkıp spor yapıyorum. Bu işi yaparken hem eğleniyorum hem de ciddiye alıyorum. Sonra gazetelerin manşetlerine bakıyorum, içinde bakmam gereken bir şey varsa girip okuyorum. Bu sırada kahvaltı ediyorum" dedi.
Kahvaltı sonrası kitap okuduğunu da söyleyen Poyrazoğlu, "Okumak şölen gibidir. Çünkü bir kitabı okumaya başlayınca senin yaratıcı evrenin başlar. Bir yazarın yazdıklarıyla bambaşka bir yola çıkarsın" diye konuştu.