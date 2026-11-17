İlişkilerde yapılan hatalardan intikam almaya değil, ders çıkarmaya odaklanmak gerektiğini vurgulan oyuncu, asıl bakılması gereken şeyin karşıdakinin ne yaptığı değil, kişinin kendisinin ne yaptığı olduğunu vurguladı.

SABAH RUTİNİNİ ANLATTI

Sabah rutininden bahseden Ali Poyrazoğlu, "Her sabah kalkıp spor yapıyorum. Bu işi yaparken hem eğleniyorum hem de ciddiye alıyorum. Sonra gazetelerin manşetlerine bakıyorum, içinde bakmam gereken bir şey varsa girip okuyorum. Bu sırada kahvaltı ediyorum" dedi.

Kahvaltı sonrası kitap okuduğunu da söyleyen Poyrazoğlu, "Okumak şölen gibidir. Çünkü bir kitabı okumaya başlayınca senin yaratıcı evrenin başlar. Bir yazarın yazdıklarıyla bambaşka bir yola çıkarsın" diye konuştu.