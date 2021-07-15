Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri Nil dünyaya geldi

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci bebeklerine kavuştu. Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Nil kızım doğdu" mesajıyla paylaştı.



Güldür Güldür Show'un Aziz Bey'i ameliyathanade çekilmiş bir fotoğrafın altında "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var" sözleriyle duygularını dile getirdi.



Kurbanzade ise, "Ne sürprizli bir gün. Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoşgeldin canım Nil" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ TORUNUMUZ DÜNYAYA GELDİ"



Gül Sunal da Instagram hesasından yaptığı paylaşımda mutluğununu "Kemaaaaalll !!! Üçüncü torunumuz Nil dünyaya geldi" sözleriyle anlattı.



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