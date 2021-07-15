Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri Nil dünyaya geldi

Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.  Çitf özel bir hastanede doğan bebeklerine Nil adını verdi.

15.07.2021 - 07:57

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri Nil dünyaya geldi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ali Sunal: Sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam (Kemal Sunal kabri başında anıldı)

Ali Sunal: Sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam (Kemal Sunal kabri başında anıldı)

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci bebeklerine kavuştu. Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Nil kızım doğdu" mesajıyla paylaştı.

Güldür Güldür Show'un Aziz Bey'i ameliyathanade çekilmiş bir fotoğrafın altında "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kurbanzade ise, "Ne sürprizli bir gün. Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoşgeldin canım Nil" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ TORUNUMUZ DÜNYAYA GELDİ"

Gül Sunal da Instagram hesasından yaptığı paylaşımda mutluğununu "Kemaaaaalll !!! Üçüncü torunumuz Nil dünyaya geldi" sözleriyle anlattı.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 13. yeni bölüm tanıtımı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...